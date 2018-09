Sassari. Riunione del direttivo "Liberi e uguali": condivisione del programma politico con la città

Per la Città di Sassari in particolare proponiamo una verifica politica tra tutte le forze politiche partendo da una serie di analisi degli ultimi anni di governo delle Città, per affrontare e superare i nodi irrisolti e le difficoltà esistenti.In questo momento non abbiamo nessuna intenzione di partecipare a regolamenti di conti che non ci appartengono e che non hanno fatto bene alla Città ma intendiamo rendere proficuo e utile il tempo che manca da oggi alle elezioni amministrative 2019, nell’interesse della Città e aiutare il nostro territorio a uscire dalla crisi nel quale ultimi anni è caduto.













Si è riunito lunedì scorso il direttivo provinciale e cittadino di "Liberi e Uguali" Sassari, per fare il punto sugli assetti politici in vista delle prossime scadenze elettorali, e in particolare sulle prossime elezioni Comunali a Sassari, Sorso e Alghero. Alla base della discussione è stata posta la necessità e l’urgenza di una proposta politica e di una visione nuova, e di insieme, della città e del territorio che privilegi una strategia di lungo periodo allo scopo di realizzare le opere e le necessarie infrastrutture per il rilancio della città e del territorio. L’esigenza di un programma di governo ampiamente condiviso dalle forze politiche della sinistra, dalle associazioni e dai movimenti civici con l’obiettivo di unire la più ampia parte della città e del territorio intorno ad un progetto comune. La necessità di un salto di qualità per ridare fiducia alle forze vive della cultura, dell’impresa e del mondo del lavoro.L’Assemblea di "LeU", in questa fase, intende privilegiare i contenuti della proposta di governo prima di confermare la propria partecipazione alle primarie di coalizione, come proposte da altre forze politiche e dal Partito Democratico in particolare. Partire bene nell’interesse della città e del territorio deve servire ad evitare gli errori del passato, le divisioni e le fratture che si sono riverberate nel consiglio comunale della città, a maggioranza PD, e che hanno condizionato negativamente l’attività amministrativa e istituzionale nel corso della legislatura. Una condizione che rischia di accentuare la sfiducia dei Cittadini nei confronti della politica e delle Istituzioni. Fratture che nascono, non lo dimentichiamo, alla principale forza di governo della Città. Il fermento che registriamo nel nostro territorio impone un cambio di rotta e di paradigma rispetto a schemi e formule preconfezionate che non portano a niente.Crediamo che un approccio dal basso, dai territori, dai Cittadini, pertanto con una forte impronta civica possa portare il territorio Sassarese fuori dalla palude.