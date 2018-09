Viaggio, memorie e suggestioni nella "Guida filosofica dell'Italia" del sassarese Giuseppe Pulina

È un libro che cita in copertina la filosofia e che parla anche di arte, turismo, viaggi ed esplorazioni, tanto fisiche quanto ideali. È l’ultimo libro di Giuseppe Pulina, cinquantacinquenne filosofo sassarese che vive e lavora a Tempio, dove insegna appunto filosofia. S’intitola “Guida filosofica dell’Italia” ed è stato dato alle stampe, esattamente come i due libri precedenti, dalla casa editrice bolognese Diogene Multimedia. Invitante nella copertina, che riproduce “La tempesta” di Giorgione, accattivante nell’idea su cui si sono sviluppati i dieci capitoli che ne costituiscono l’indice, la “Guida filosofica” di Pulina è a tutti gli effetti una sorta di unicum nel panorama editoriale nazionale, non essendoci in commercio e nelle biblioteche niente di simile. Non che i filosofi non si siano mai occuparti di viaggi (basterebbe pensare alle trasferte di Platone in quel di Siracusa o al girovagare di Voltaire per mezza Europa) o che non ne abbiano raccolto e raccontato le esperienze in diari e lettere. È che nessuno aveva proposto sino ad ora di costruire una vera e propria Guida servendosi delle loro ricognizioni. Rimedia alla lacuna (ammesso che così sia giusto definirla) proprio Pulina con un libro che inanella resoconti di viaggio, memorie, suggestioni, teorie filosofiche, nel tentativo felicemente riuscito di realizzare un ideale percorso di viaggio.

Verrebbe da pensare a Goethe e al suo lungo viaggio in Italia, dalle Alpi alla Sicilia, escludendo, purtroppo, la Sardegna. Ma si sbaglierebbe a farlo, perché quella di Pulina è una Guida che vuole essere filosofica. Significa che intende stimolare la riflessione e raccontare la filosofia attraverso ricordi di viaggio e aneddoti che risultano spesso gustosi, come quello dei tanti punti di ristoro che sono sorti nelle case in cui soggiornò Nietzsche durante il suo disperato peregrinare in Italia. Non solo di Nietzsche parla però la Guida. Ci sono, fra i tanti, anche Benjamin, Simone Weil, Freud, Weininger, Jünger, Maria Zambrano, Kafka (non solo filosofi, dunque), Hesse e Ezra Pound. A chiarire che cosa ci si deve attendere da questo interessante e originale prodotto editoriale è proprio l’autore nelle prime righe dell’Introduzione. “La guida – si legge – non si sostituisce alla persona che deve essere guidata, non le riempie la testa di mille nozioni e, tantomeno, le sottrae il piacere della scoperta dei luoghi di cui si occupa. Non è, insomma, una piccola enciclopedia tascabile. Questo vale soprattutto per una guida insolita come la presente. Una guida filosofica, come recita il titolo, perché ha a che fare esplicitamente con la filosofia. Più esattamente con quei filosofi delle cui osservazioni si serve”.Giuseppe Pulina (Sassari 1963) insegna Filosofia e Storia presso il Liceo “Dettori” di Tempio Pausania e Antropologia filosofica presso l’ISSR-Euromediterraneo di Sassari-Tempio. Direttore redazionale di “Mneme-Ammentos”, rivista scientifica dell’ISSR Euromediterraneo, è giornalista e autore di numerose pubblicazioni. Diversi suoi testi sono stati pubblicati da alcune delle maggiori case editrici nazionali, tra i quali: Animali e filosofi (Giunti, 2008), La cura. Anche tu sei un essere speciale (Zona, 2008), Auschwitz e la filosofia. Una questione aperta (Diogene Multimedia, 2015). Alcuni suoi testi commemorativi sono stati interpretati a teatro da Caterina Murino. Ha partecipato a convegni con noti studiosi e intellettuali come Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, e Bachisio Bandinu. Ha pubblicato saggi in collaborazione con Francesca Rigotti, docente di Filosofia politica presso l’Università di Lugano, e Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari.