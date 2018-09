Scuola-Lavoro, pensare per orientare

Ottantacinquemila mila euro per facilitare l'inserimento degli studenti nei percorsi di alternanza scuola lavoro. Con due diversi bandi, la Camera di Commercio di Sassari dà gambe alla nuovo ruolo di perno istituzionale nell'attività di orientamento al mondo del lavoro e delle professioni. Il doppio intervento si inserisce nella strategia che in questi giorni ha dato vita alla Work Academy, la serie di laboratori sull'innovazione, che si sta svolgendo in concomitanza con Ichnusa 4.0 promosso dal Miur a Sassari. E si aggiunge alla lunga serie di corsi per i giovani che vogliono avviare un'attività d'impresa e che dal 2011 ha visto 350 giovani seguire un percorso specifico di formazione e accompagnamento.



Il primo bando, giunto alla seconda edizione e per un totale di 45mila euro, è il cosiddetto Voucher per le imprese che realizzano progetti di alternanza scuola-lavoro, di almeno 40 ore ciascuno, per studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale. Il secondo, da 40mila euro, è invece destinato alle Associazioni di categoria imprenditoriali che presentano progetti da massimo 5mila euro sempre sul tema dell'alternanza scuola-lavoro.



"Vogliamo che gli studenti rimangano legati al nostro territorio - spiega Pietro Esposito, Segretario generale della Camera di Commercio - e non scappino una volta ottenuto il diploma. Per questo utilizziamo tutti i canali possibili per arrivare ai giovani: il rapporto con le scuole, il coinvolgimento delle imprese e delle associazioni di categoria, la formazione e l'accompagnamento per chi vuole creare una nuova attività".



Per alimentare questi progetti il sistema camerale cerca di valorizzare le risorse del territorio: "La fiducia nel futuro si costruisce partendo dalle nostre potenzialità specifiche - prosegue Pietro Esposito - soprattutto quelle legate al turismo, all'artigianato e all'ambiente. I giovani devono capire che qui hanno a disposizione un patrimonio eccezionale di opportunità. E i dati ci dicono che, quando sollecitati, i ragazzi rispondono con entusiasmo e creatività".



Come conferma anche il presidente della Camera di Commercio, Gavino Sini, commentando l'alta partecipazione al Work Academy in corso oggi e domani: "E' la conferma che i giovani hanno voglia di mettersi in gioco e che basta lanciare attività stimolanti per avere il loro coinvolgimento. Nella nostra sede non sta andando in scena una semplice attività di formazione. Per il sistema camerale e per le imprese è un'occasione unica per ricevere spunti stimoli dalla cosiddetta generazione dei Millennials, che ha tanto da dire in questo momento di profondi cambiamenti".