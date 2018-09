Sassari. Ichnusa 4.0, ecco le scuole vincitrici del concorso sull'innovazione

Con tre progetti su robotica, cucina 3D e cultura virtuale l'istituto comprensivo di Li Punti, l'istituto don Meloni di Oristano e il liceo scientifico Spano di Sassari si sono aggiudicati il Premio per la Scuola digitale riservato alle province di Sassari e Oristano.Questa mattina, nel corso di Ichnusa 4.0 #FuturaSassari in corso al Padiglione Tavolara, si è svolta la finale locale di questa gara nazionale dedicata all'innovazione. Dieci scuole primarie e secondarie si sono affrontate nella finalissima di fronte a una giuria di esperti. Sul palco gli studenti hanno presentato prototipi e soluzioni ingegnose nel campo della domotica, della cucina, della robotica, del design, della cultura, della progettazione digitale e del risparmio energetico.I progetti vincitori parteciperanno alle selezioni regionali e, se le supereranno, a quelle nazionali. Oltre ai premiati, sono stati ammessi alla finale l'Istituto tecnico industriale Angioy di Sassari, l'Istituto tecnico Pellegrini di Sassari, il liceo scientifico Segni di Ozieri, l'Istituto Amsicora di Olbia, gli istituti comprensivi di Latte Dolce e Monte Rosello Alto di Sassari, l'Istituto Comprensivo IV di Oristano.Il Premio era uno degli appuntamenti più attesi della tappa sassarese di Futura Italia, l'evento itinerante promosso dal Miur per promuovere il Piano nazionale per la scuola digitale. La manifestazione si concluderà domani alle 11 e 30 al Teatro Comunale con l'evento in cui saranno presentati le idee dei giovani per il futuro 4.0 della Sardegna, insieme alle proposte progettuali del Civic Hack e Arcipelago La Maddalena. Dalle 9 alle 10 e 30 nelle altre sedi di Ichnusa 4.0 (Padiglione Tavolara e Polo Didattico Quadrilatero) andranno avanti le attività programmate in questi giorni.