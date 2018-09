Sassari. Un sabato "di classe" in piazza Santa Caterina

L’ Insieme Vocale "Nova Euphonia" diretta dal maestro Irene Dore, in collaborazione con l’associazione "Alisso" e "Birrajò" presenta un evento musicale patrocinato dal Comune di Sassari con il sostegno dalla Regione. Dalle ore 21 in piazza Santa Caterina a Sassari il coro specializzato in musica da cinema, nato nel 2011 e vincitore di numerosi premi internazionali, ospiterà l'ensemble padovano “Ecce Coro” diretto dal maestro Walter Giacopini.

Entrambi i cori sono caratterizzati dalla presenza di numerosi giovani in età universitaria e dalla particolarità del repertorio che spazia dalla musica moderna e pop alla grande tradizione delle colonne sonore dei film.

In concomitanza con lo spettacolo musicale, l’associazione "Alisso" allestirà una mostra fotografica all’interno dei locali del Centro Giovani a partire dalle 19. Le foto raccontano i due anni di attività dell'associazione.

Al termine dello spettacolo verrà allestito, grazie alla collaborazione di "Alisso", un buffet di autofinanziamento: gli interessati potranno così contribuire alle attività culturali e sociali dell’associazione e dell’Insieme Vocale Nova Euphonia.

L'appuntamento è per sabato alle ore 21 in piazza Santa Caterina.