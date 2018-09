Sassari. Spiagge sarde 2018, ecco il rapporto delle Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile

Non sono certamente buoni i segnali che giungono dalla relazione stagionale del distaccamento operativo di Sassari del Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile ANPANA sulla situazione delle spiagge sarde. Per il settimo anno consecutivo i volontari hanno monitorato alcune località balneari, concentrandosi prevalentemente sulla costa Nord della Sardegna.



Il nucleo operativo di Polizia Giudiziaria, guidato dall’ispettore Luca Losito, ha effettuato i consueti turni di servizio in abiti borghesi in quella che è stata definita l’operazione ANPANA INFORMA 2018. Gli agenti si sono confusi tra i bagnanti e sono intervenuti in varie occasioni, spesso ottendendo il consenso e la solidarietà dei frequentatori rispettosi, altre volte riscontrando comportamenti scorretti e motivazioni ingiustificabili, almeno quanto la legge violata.



Gli illeciti maggiormente contestati sono stati l’abbandono di rifiuti, la raccolta di conchiglie e sabbia dal litorale, le cicche di sigaretta abbandonate sotto la sabbia, l’approdo sulla battigia con natanti a motore e l’introduzione di strumenti di cattura in aree tutelate.



L’attività di vigilanza è cominciata il 10 giugno e si è conclusa i primi di settembre. In totale sono state effettuate oltre 200 ore di servizio e hanno impegnato pattuglie da 2 a 4 operatori.



Appare ancora impossibile, nonostante la massiva informazione che vien fatta per prevenire l’asportazione di materiali dall’arenile che esistano persone che affermano di non essere a conoscenza dei divieti. Divieti previsti principalmente dall’art. 1162 del codice della navigazione, che prevede sanzioni da 1500 a 9000 euro. Uno degli aspetti più difficile da far comprendere ai bagnanti è che l’asportazione di quarzi e ciottoli è reato, ma che comunque anche la semplice raccolta è vietata. A nulla valgono le scuse di chi raccoglie flora e fauna ittica “giusto il tempo di una foto”, “Per far giocare i bambini”, etc. Tali attività necessità un’attività di prevenzione che rivela non poche difficoltà, soprattutto a livello di comunicazione.



In totale le persone diffidate sono state sono state 198, e in qualche occasione è stato necessario richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. In ogni caso è stata anteposta l’attività di educazione e prevenzione a quella di repressione.



Le spiagge monitorate sono quelle di Platamona, Alghero, Porto Ferro, le saline di Stintino, e occasionalmente lidi afferenti ai Comuni di Sorso, Castelsardo, Porto Torres, Santa Teresa Gallura, Arzachena e Olbia.



Il primato negativo appartiene al litorale che va da Pineta Mugoni all’Hotel Baia di Conte, in una mattinata di sole 3 ore di servizio sono state diffidate 21 persone. Si tratta di un dato altamente rilevante, poiché le spiagge di Porto Conte sono inserite nell’area marina protetta Capo Caccia-Isola piana, seppure con riserva non integrale.



Più informazione, più controlli, più prevenzione. La sanzione deve sempre essere l’ultima possibilità - sono parole del comandante Losito - ma è anche vero che alcune motivazioni non trovano più riscontro. Come si fa ad entrare in un parco nazionale come La Maddalena e su una spiaggia dell’Isola di Caprera dire che non si era a conoscenza delle regole, dei limiti e dei divieti? Come si fa a non sapere dove ci si trova?”.

Siamo a disposizione per dialogare con le amministrazioni comunali e con la regione - ha aggiunto Losito - stiamo programmando la stagione 2019. Che i nostri agenti siano in divisa o in borghese la presenza di controlli deve assolutamente essere percepita, ce lo chiedono le persone, residenti o turisti, che vogliono tornare su quelle spiagge e trovarle come lo hanno lasciate; e chi rispetta la nostra natura merita questo tipo di attività, lo dobbiamo alla nostra Isola e a chi intende fare programmazione per tutelare le nostre spiagge”.