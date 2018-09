Cambio al vertice del reparto Comando e Supporti Tattici della Brigata Sassari

Il Reparto Comando e Supporti Tattici, di stanza a Sassari, assicura il sostegno logistico ed il sistema delle trasmissioni della Brigata “Sassari” mediante la Compagnia Comando e Supporto Logistico e la Compagnia Trasmissioni.













Nel piazzale della caserma “Ficuciello”, alla presenza del Comandante della Brigata “Sassari”, Generale di Brigata Andrea Di Stasio, si è svolta la cerimonia di avvicendamento alla guida del Reparto Comando e Supporti Tattici “Sassari”, tra il Tenente Colonnello Andrea Castagna ed il parigrado Patrizio Coda.Al termine di due anni di intenso lavoro, il Tenente Colonnello Castagna ha ceduto il comando del reparto, per essere destinato ad un altro prestigioso incarico all’estero come military assistant del Comandante del Contingente Nazionale in Iraq per l'operazione “Prima Parthica”. Nel suo periodo di comando ha raggiunto importanti risultati sia dal punto di vista addestrativo, sia sotto il profilo operativo, assicurando una capacità di supporto al Comando Brigata in tutti i settori logistici. Lo stesso Comandante di Brigata, nel corso della cerimonia, ha espresso parole di plauso sull’operato dell’ufficiale, evidenziandone soprattutto le doti umane e la preparazione professionale.Il Tenente Colonnello Patrizio Coda proviene dal Comando Brigata e vanta una lunga esperienza maturata nel corso di diverse missioni internazionali. Ogliastrino di Perdasdefogu, 41 anni, ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena.