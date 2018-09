Sassari, in manette giovane sassarese per detenzione di stupefacenti

di SSN

Nonostante fosse già stato sottoposto a due controlli, il campanello d’allarme che normalmente dovrebbe suonare e, a volte, far desistere da un intento, non ha sortito alcun ripensamento sul giovane diciannovenne che, imperterrito, ha proseguito nell’illecita attività di spaccio.



È questo il sunto dell’ultima attività condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Sassari che ha consentito di stringere le manette ai polsi del piccolo spacciatore. Tanto erano certi i baschi verdi di Sassari dei loro sospetti che lo hanno semplicemente atteso all’interno dell’androne del palazzo dove il ragazzo abita, nel quartiere Monte Rosello.



Il giovane ha ammesso di essere in possesso di marijuana, dichiarando di detenerla per solo uso personale. Tanta sincerità non ha però convinto i finanzieri, che hanno provveduto ad accompagnare il ragazzo nel proprio appartamento dove, dopo la perquisizione, è stato rinvenuto quasi un etto e mezzo di marijuana, 2 bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante probabile frutto dello spaccio.



Il giovane è stato arrestato e, sentito il PM di turno presso la Procura di Sassari, tradotto in regime di arresti domiciliari presso la propria residenza; condotto dinanzi al giudice monocratico per l’udienza di convalida, tenuto conto del suo stato di incensurato, lo stesso è stato condannato all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.



Gli stupefacenti e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

L'attività si inserisce nel quotidiano controllo del territorio in cui sono impegnati i Baschi Verdi di Sassari e che ha consentito, dall’inizio dell’anno, di sottoporre ad arresto 20 persone.