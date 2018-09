Evasione fiscale nel Cagliaritano, scoperti dalla finanza un professionista e una società

di SSN

Nelle attività a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari hanno concluso due specifici interventi mirati alla verifica del corretto assolvimento, da parte dei contribuenti ispezionati, degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P.



In un primo intervento operato nei confronti di un professionista che lavora nell'ambito della comunicazione nell’Iglesiente – già sottoposto ad attività ispettiva lo scorso anno e qualificatosi come evasore totale avendo omesso di registrare in contabilità e dichiarare al fisco ricavi per oltre 48.000 -, i finanzieri, a conclusione delle attività ispettive hanno accertato che lo stesso, aveva occultato ulteriori 16.324 euro, con un conseguente evasione I.V.A per 3.754 euro.



L’emersione di questa ulteriore evasione è scaturita a seguito dell’esecuzione di indagini finanziarie, strumento investigativo utilizzato dal Corpo per acquisire informazioni, notizie e dati relativi ai rapporti intrattenuti dal soggetto verificato con le banche, le poste o con qualsiasi istituto finanziario, al fine di far emergere componenti reddituali imputabili al destinatario dei controlli e da questo non dichiarate.



A Cagliari, invece, nel corso di un controllo effettuato nei confronti di un soggetto economico nel campo del commercio di abbigliamento, l’attività delle Fiamme Gialle ha permesso di appurare che il contribuente, per un anno di imposta, ha omesso di versare l’I.V.A. indicata in dichiarazione, per un valore pari a 304.374 euro. Il responsabile della società è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica.