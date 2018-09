La Bohème: Al Museo Man di Nuoro Toulouse-Lautrec e i maestri di Montmartre

di Daniela Piras

Un angolo di Montmartre al centro di Nuoro; visitabile al Museo Man - Museo d'Arte della Provincia di Nuoro in Sardegna - sino al 21 ottobre, la mostra “La Bohème. Henri de Toulouse-Lautrec e i maestri di Montmartre”, a cura di Claire Leblanc e Otto Letze, ci riporta a un periodo, quello della fine del XIX secolo, dove la rivoluzione industriale fece cambiare, in maniera drastica, le condizioni sociali. I lavoratori che trovavano occupazione nelle fabbriche, con condizioni non proprio rosee, potevano contare su varie occasioni di svago, e rendere produttivo dal punto di vista della qualità della vita, il cosiddetto “tempo libero”. Intrattenimento puro, divertimento, cabaret, spettacolo: in una parola, tutto ciò che poteva servire a pareggiare i conti con la dura realtà del lavoro quotidiano. Quelli che oggi verrebbero definiti “eventi” avevano necessità di essere pubblicizzati e questo comportò lavoro per artisti, grafici e tipografie. È in questo campo che Henri de Toulouse-Lautrec poté mettere in pratica una serie di idee innovative che si concretizzarono nei leggendari poster: appuntamenti al Moulin Rouge, al Salon de Cent, al simbolo stesso de La Bohème “Le Chat Noir”.

La mostra presenta un insieme di 110 opere, è organizzata in collaborazione con il Musée d’Ixelles di Bruxelles e lo Institute for Cultural Exchange di Tübingen in Germania. Un viaggio nel tempo assolutamente da non perdere.











La Bohème espone l'eccezionale opera litografica di Henri de Toulouse-Lautrec, presentata in una stretta interazione con le opere dei suoi predecessori e contemporanei, che vissero e sperimentarono nella Parigi della Belle Époque. I visitatori hanno la possibilità di seguire da vicino le origini della moderna pubblicità di massa. Non solo spettacoli di cabaret, nei poster trovano spazio diversi servizi e prodotti: inchiostri, cioccolati al latte, biciclette e biscotti, ovvero gli oggetti di lusso della classe lavoratrice dell'epoca.La Parigi raccontata nelle opere di Toulouse-Lautrec è quella dei teatri, dei circhi, degli immpodromi, dei cabaret e dei bordelli. Come ogni grande narratore, anche Toulouse-Lautrec riesce a rappresentare la realtà del suo tempo attraverso le sue opere, e lo fa senza filtri, dando un’immagine di ciò che era la sua visione, ridicolizzando gli spettatori con caricature e mettendo su un piano privilegiato ed alto le “stelle” protagoniste degli spettacoli pubblicizzati: ballerine, cantanti, attori e prostitute trovano così un riscatto nelle sue stampe. Immagini che sono giunte sino a noi senza perdere niente della loro originalità e del loro fascino. Oltre a Toulouse-Lautrec, altri artisti presenti sono Jules Chéret, Pierre Bonnard, Alfons Mucha, Felix Vallotton e Théophile-Alexandre Steinlen. Grazie a loro le stampe litografiche e i poster acquisirono un nuovo status, da semplici strumenti pubblicitari a nuovo genere artistico di riconosciuto valore.