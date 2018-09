Voce amica Sassari lancia il corso nuovi volontari 2018

di SSN

Voce Amica Sassari, unico centro in Sardegna affiliato a Telefono Amico Italia, cerca nuovi volontari. Telefono Amico Italia nasce nel 1967, come reazione all'emergenza suicidi, ma anche se questa problematica rimane comunque oggetto di grande attenzione, oggi non risponde solo a questo bisogno.



Inseriti in una squadra di 514 volontari divisi tra 20 centri in tutta Italia, gli operatori di Voce Amica Sassari offrono il loro servizio tutti i giorni, dalle 10.00 alle 24.00. Ogni giorno, al numero 199.284.284 e alla chiamata web www.telefonoamico.net, dalle 10.00 alle 24.00 i volontari accolgono voci, racconti, persone che si confidano sapendo che all’altro capo del filo troveranno persona anonima, empatica, disponibile e preparata ad ascoltare. Nel 2017 sono state ricevute in media 126 chiamate al giorno.



A telefonare sono persone di ogni età e professione, ma il trend più evidente è quello della solitudine ed è la prima ragione per cui i volontari vengono contattati.

C’è anche chi chiama per altri motivi: lutto, handicap, vecchiaia, malattia, separazioni, violenza, discriminazione.

C’è sempre molta difficoltà ad aprirsi, a comunicare quello che si prova e a chiedere aiuto… A volte sono problemi complessi, a volte c’è solo bisogno di ricevere una parola amica. In ogni caso la missione di Telefono Amico Italia è quella di non lasciare nessuno inascoltato. Ecco perché anche quest’anno Voce Amica Sassari parte con un corso per reclutare nuovi volontari, capaci di essere attenti, disponibili, empatici ma anche preparati.



Il corso è rivolto a tutti, basta essere maggiorenni, aver voglia di mettersi in gioco e di aiutare gli altri attraverso il telefono. Si accede al servizio dopo un corso di formazione che dura circa 50 ore, durante le quali si approfondiscono le dinamiche della comunicazione empatica e dell’ascolto attivo. Il tutto avviene durante incontri dinamici di gruppo, sotto la supervisione di formatori con molti anni di esperienza e appositamente preparati da Telefono Amico Italia.

“Chi partecipa ai nostri corsi - spiega Sandra Poddighe, presidente di Voce Amica Sassari – lo fa sempre con tantissimo entusiasmo. Non solo ha modo di imparare o approfondire le tecniche dell'ascolto attivo per entrare in empatia con gli altri, ma soprattutto, ad essere più consapevole di quello che gli accade dentro. Il periodo di formazione è soprattutto un cammino di riflessione e di ricerca personale, in cui si è invitati a confrontarsi con le proprie emozioni imparando a riconoscerle e a gestirle: conoscere se stessi è la base per poter accogliere le diversità dell'altro al fine di comprenderle e poter essere d’aiuto. Il corso è così entusiasmante che, anche chi opera al telefono dopo tanti anni o chi ha lasciato il servizio per varie motivazioni, ci ripete sempre che gli piacerebbe rifarlo perché è un’esperienza in grado di arricchire”.



Il corso partirà ai primi di ottobre. Per avere più informazioni è necessario partecipare alla serata informativa di presentazione. Per sapere dove e quando basta mandare una mail a sassari@telefonoamico.it