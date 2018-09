Ayo Torres, 1-0 al Flaminia

di SSN

Una rete al 12' della ripresa di Alexander Ayo regala alla Torres la prima vittoria della stagione sul campo del Flaminia nella seconda giornata del campionato di serie D.

L'esterno diciannovenne di Liverpool bravo ad insaccare sulla respita del portiere ospitche ha dato grinta e verve all'attacco sassarese in una gara nella quale i padroni di casa hanno provato in tutti i modi a vincere. Tuttavia i sassaresi hanno avuito le loro occasioni legittimando in alcune circostanze il risultato finale.