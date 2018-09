Dinamo. Il torneo Sef Torres-Mauro Murgia è del Sant'Orsola

In scena sul parquet del PalaSerradimigni il 3° Torneo Sef Torres - Trofeo Mauro Murgia: una grande festa del basket nella due-giorni in memoria di Mauro Murgia, il dirigente rossoblu scomparso tre anni fa e ricordato da tanti giovani cestisti che ne hanno conosciuto le grandi doti professionali e umane. Oggi, nella seconda e ultima giornata di gare, sono state Sef Torres e Sant’Orsola a staccare il pass per la finalissima, gara tutta sassarese, remake delle sfide finali degli scorsi due anni, quando ad aggiudicarsi la coppa erano stati i neroarancio.

In avvio ragazzi di coach Mura impongono il ritmo, Re trascina i suoi insieme a Diouf, Langiu e Fadda, costruendo il vantaggio (20-14 al termine del 1° quarto). Il Sant’Orsola mantiene il contatto con Piras, Marongiu e Longu e negli ultimi minuti della seconda frazione si avvicina, andando all’intervallo sul 35-34.Nella ripresa Re e Demuru riallungano, la difesa del Sant’Orsola cerca di contenere l’attacco rossoblu che lavora bene con Diouf e ancora con Re. Piras prende i suoi sulle spalle capitalizzando palle rubate e tiri dalla lunetta. Demuru sulla sirena chiude il terzo quarto 52-46. Negli ultimi 10’ di gioco i padroni di casa perdono un po’ di lucidità, il coach va in tribuna dopo il secondo tecnico sanzionato. Piras e compagni sanno approfittare del momento e firmano la parità (58-58 a 3:28 dalla fine). Si va avanti punto a punto, entrambe le difese concedono tiri dalla lunetta avversaria, Fadda riporta la Sef in vantaggio con tre liberi, Longu sulla sirena riaggancia la parità (66-66) per l’overtime. Cesaraccio e Longu aprono i 5 minuti supplementari con due triple, il Sant’Orsola incrementa il vantaggio, Langiu e compagni faticano a realizzare e si caricano di falli. Re prova a riaccendere l’attacco rossoblu ma l’avversario non concede il recupero. Finisce 76-81 e il Sant’Orsola si aggiudica per la terza volta il Torneo Sef Torres-Trofeo Mauro Murgia.



Sef Torres 76- Tavoni Sant’Orsola 81

Parziali: 20-14; 15-20; 17-12; 14-20; ot 10-15

Progressivi: 20-14; 35-34; 52-46; 66-66; 76-81

Sef Torres. Carta, Chessa 2, Altana, Martis , Scano , Cabras , Fadda 11, Langiu 9, Demuru 8, Re 31, Dell’Erba 3, Merella 4, Diouf 8. All. Mura, ass. Federico Fadda

Sant’Orsola. Podda, Marongiu 4, Ruzzu, Pani 3, Casaraccio 9, Piras 29, Chirri 2, Obino, Longu 21, Carta 2, Tola, Pisano, Basoli 11. All. Granchi



Premiazioni. Roberto Ennas e Umberto Carboni della Fondazione Torres hanno consegnato il trofeo alla 1° classificata Sant’Orsola. La famiglia di Mauro Murgia - la moglie Lalli, il figlio Luciano e il fratello Marcello - hanno consegnato la targa MVP assegnata a Marco Antonio Re.

I dirigenti della Sef Torres Gian Carlo Griva e Massimo Spano hanno premiato la 3° e la 4° classificata, rispettivamente Esperia Cagliari e Olimpia Cagliari.

Gian Carlo La Mattina, fondatore della Sef Torres ha premiato il Sant’Orsola Team 98, 2° classificata nella sfida femminile mentre il dirigente rossoblu Giampiero Sechi ha premiato la 1° classificata Mercede Alghero.

Premiate anche tutte altre squadre che hanno partecipato: il Cus Sassari (8°) classificato, Coral Alghero (7°), Cmb Porto Torres (6°) e Dinamo 2000 (5°).