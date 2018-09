Magliona è “d'argento” alla 64° Coppa Nissena

Omar Magliona è di nuovo protagonista sul podio del Campionato Italiano Velocità Montagna grazie al secondo posto assoluto conquistato con il crono totale di 3'56”46 nella seconda “finale” e penultimo round tricolore, la 64^ Coppa Nissena disputata nel weekend a Caltanissetta. L'alfiere sardo della scuderia siciliana CST Sport al volante della Norma M20 Fc Zytek curata dal Team Faggioli e gommata Pirelli ha concluso secondo entrambe le salite di gara (gara-1 in 1'58”26 e gara-2 in 1'58”20), raccogliendo punti preziosi per la classifica assoluta, che lo conferma al secondo posto a una sola cronoscalata dal termine (Luzzi, 5-7 ottobre), mentre prosegue il dominio nella categoria dei prototipi E2Sc, dove si è già confermato campione italiano. Sui 5450 metri del tracciato nisseno l'otto volte tricolore impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ha cercato in tutti i modi di tenere aperti i giochi per il titolo assoluto, riuscendo a salire sul podio per la decima volta su dieci appuntamenti, ulteriormente impreziositi dalle vittorie a Nevegal, Fasano, Morano in gara 1, Gubbio e Pedavena.





Magliona dichiara al termine della Coppa Nissena: “Ho cercato di difendere le possibilità di lasciare il campionato aperto fino all’ultimo. In gara 1 ho accusato una scorrevolezza limitata, probabilmente perché la temperatura si era alzata. Abbiamo trovato delle buone regolazioni per la nostra biposto e dobbiamo provarci fino all’ultimo. Per Caltanissetta non ho nulla da recriminare, siamo comunque contenti del risultato e abbiamo di nuovo migliorato i riscontri cronometrici rispetto all'anno scorso. Vincere dà senza dubbio una motivazione in più, ma cercheremo in tutti i modi di portare in porto questa nave”.





Calendario CIVM 2018: 6 maggio 44^ Alpe del Nevegal (BL); 27 maggio 49^ Verzegnis-Sella Chianzutan (UD); 10 giugno 61^ Coppa Selva di Fasano (BR); 24 giugno 57^ Coppa Paolino Teodori (AP); 1° luglio 68^ Trento-Bondone; 22 luglio 8^ Salita Morano-Campotenese (CS); 5 agosto 28° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 19 agosto 53° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 2 settembre 36^ Pedavena-Croce D’Aune (BL); 16 settembre 60^ Monte Erice (TP); 23 settembre 64^ Coppa Nissena (CL); 7 ottobre 23^ Luzzi Sambucina (CS).