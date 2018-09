Alghero. Torneo Internazionale di tennis in carrozzina, doppietta storica per l'azzurra Capocci

Doppietta azzurra. Giulia Capocci vince sia il singolare, sia il doppio nella 19esima edizione del Sardinia Open International wheelchair tennis, che si sono conclusi ieri sui campi in green set del Tc Alghero. Per la prima volta, un'italiana vince il torneo isolano e, risultato storico, è la prima volta che un'italiana vince un torneo di livello Itf 1. Sabato mattina, la toscana ha battuto in due set l'olandese Buis e, nel pomeriggio, con la francese Famin, ha concesso solo quattro game a Buis e alla campionessa uscente, la tedesca Kruger. Nel main draw maschile, il francese Houdet conquista per la sesta volta il trofeo più ambito. Stavolta, ha battuto lo scozzese Gordon Reid, all'esordio nella manifestazione. Il britannico si è vendicato in doppio, assieme al belga Gerard, superando Houdet e Peifer. La coppia francese si era aggiudicata le ultime tre edizioni del torneo nella specialità.

Dominio britannico nei Quad, con la doppietta di Lapthorne che, sempre in tre set, ha vinto il singolare contro il sudafricano Ramphadi e, in coppia con il connazionale Cotteril, ha conquistato anche il doppio, al supertiebreak, contro Ramphadi e il sudafricano Sithole.

Second draw terreno di caccia svedese. Altra doppietta, con Harstedt che ha alzato il trofeo sia del singolare (contro l'italiano Partel), sia in doppio, con il connazionale Salomonsson, in una finale “all swedish” vinta su Andersson e Olofsson. Alle premiazioni, hanno partecipato il presidente del Cip Sardegna Paolo Poddighe, il rappresentante del Coni provinciale Lucio Masia, il sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente del Tc Alghero Fabio Fois ed alcuni rappresentanti degli sponsor del torneo, a partire da Giulio Tavoni, main sposor della manifestazione.



MAIN DRAW MASCHILE, SEMIFINALI.

1 Stephane Houdet (Fra, 4) b. 2 Gordon Reid (Gbr, 5) 6-4 6-1



DOPPIO MASCHILE, SEMIFINALI.

Joachi Gerard (Bel)/Gordon Reid (Gbr) b. Stephane Houdet (Fra)/Nicolas Peifer (Fra) 7-6(7) 6-2



MAIN DRAW FEMMINILE, SEMIFINALI.

3 Giulia Capocci (Ita, 8) b. 4 Marjolein Buis (Ola, 9) 6-3 6-4



DOPPIO FEMMINILE, FINALE.

Giulia Capocci (Ita)/Charlotte Famin (Fra) b. Marjolein Buis (Ola)/Katharina Kruger (Ger) 6-3 6-1



SINGOLARE QUAD, FINALE.

1 Andy Lapthorne (Gbr, 3) b. Donald Ramphadi (SAf) 6-2 4-6 6-4



DOPPIO QUAD, FINALE.

Andy Lapthorne (Gbr)/Antony Cotteril (Gbr) b. Donald Ramphadi (Saf)/Felaziphi Sithole (Saf) 6-4 2-6 10-5



SECOND DRAW SINGOLARE MASCHILE, FINALE.

Henrik Harstedt (Sve) b. Renzo Partel 6-1 6-4



SECOND DRAW DOPPIO MASCHILE, FINALE.

Henrik Harstedr (Sve)/Isak Salomonsson (Sve) b. Pontus Andersson (Sve)/Hampus Olofsson (Sve) 6-1 6-1