Alghero. Direttivo Lions fresco di nomine e una partenza "friendly" con il Club di Crotone Host

Ora tutto il direttivo e i soci sono impegnati nell’accogliere una delegazione del Club Crotone Host. Il 14 settembre, infatti, hanno siglato nella nostra città il Patto di Amicizia avvenuto, nella prima parte, a Crotone. Il Presidente Giancarlo Sitra, con la signora Maria Teresa e altri diciannove rappresentanti della Calabria, si sono incontrati presso la sala consiliare del comune di Alghero alla presenza delle autorità istituzionali e lionistiche. Il gemellaggio è una opportunità di incontro e scambio per due realtà molto simili per cultura, arte, archeologia e aspetto geografico, con tutte le implicazioni che questo comporta. Il club di Crotone ha ricambiato la visita che i soci di Alghero hanno effettuato ad aprile e hanno visitato la città con i siti di particolare interesse storico culturale e naturalistico della Riviera del Corallo. La cerimonia ha siglato l'amicizia dei due club con la firma delle pergamene e con la proiezione di due video sulle due città.







La Presidente del Lions Club Alghero Anna Solinas passa il testimone al Dott. Sebastiano Carboni, Primario del reparto di Otorino Laringoiatria di Alghero che assume la Presidenza del Club. Un anno pieno di soddisfazioni, ricco di successi e di service importanti per la presidente uscente. Tante donazioni, diverse raccolte fondi, convegni sul lavoro per i giovani, sui vaccini, sull’ambiente. Questi sono solo alcuni dei temi che hanno visto il club impegnato nella scorsa annata. In memoria di Antonella Simula anche le donazioni all’AIRC, alla Casa di Accoglienza di Cagliari e le poltrone ad Oculistica di Alghero in collaborazione con altri club cittadini.Anche quest’anno il nuovo Presidente sarà impegnato in diversi service tra cui: I disturbi comportamentali dell’alimentazione (anoressia, bulimia…) ulteriori difficoltà dell’essere genitori oggi, Il Barattolo dell’emergenza. Metti al sicuro la tua salute, Sight for Kids: i Lions per lo screening visivo dell’infanzia, Il Libro Parlato Lions, Help Emergenza Lavoro: ludopatia, sovraindebitamento e usura; I bambini nel bisogno: tutti a scuola in Burkina Faso, e tanti altri service a carattere locale su argomenti di scienza e sulla salute.