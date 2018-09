Ozieri. Due chilometri di nuove condotte idriche, al via i primi collegamenti

Quasi due chilometri di reti idriche nuove nel Comune di Ozieri. Abbanoa ha avviato gli interventi di efficientamento delle reti idriche nella città del Logudoro grazie a un investimento di quattro milioni di euro destinato anche a interventi nei Comuni di Alghero, Ittiri, Mores, Porto Torres e Sassari.



Le zone interessate. Nello specifico a Ozieri sono programmati diversi cantieri con l’eliminazione delle vecchie tubature realizzate in materiale plastico ormai del tutto deteriorate e inadeguate a garantire un servizio efficiente nel centro storico, nella frazione di San Nicola e in località Tramentu. Per quanto riguarda il centro storico sono interessati viale Europa, le vie Rossini e Monte Acuto, menrte per la località Tramentu gli interventi si sviluppano lungo la via e il vicolo Martiri delle Foibe, via Fratelli Tara-Virdis e via Meridda. Infine per quanto riguarda la frazione di San Nicola i lavori riguardano Largo Giovanni Polo e vicolo Giovanni Polo nella zona artigianale. Tutte le nuove reti idriche saranno realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta.



Primi collegamenti. Domani le squadre di Abbanoa saranno a lavoro proprio nella frazione di San Nicola per completare il collegamento della rete idrica all’incrocio tra Largo Giovanni Polo e via Maria Carta. Tra le 8 e le 17 sarà necessario sospendere l’erogazione. I tecnici del Gestore effettueranno un costante lavoro di monitoraggio dei lavori e di regolazione della rete per circoscrivere quanto più possibile l’area dove sarà necessario eseguire le sospensioni indispensabili per scollegare le vecchie tubature e collegare le nuove.



Interventi Cipe. L’appalto in corso rientra nel piano di efficientamento delle reti finanziato con i Fondi Cipe 27 per interventi strategici nel settore idrico-potabile. Per quanto riguarda la Provincia di Sassari sono stati avviati ulteriori appalti di effientamento delle reti idriche nella città di Sassari (3,3 milioni di euro), nei Comuni di Sennori, Sorso, Valledoria, Viddalba, Tergu e Santa Maria Coghinas (3,6 milioni di euro), Banari, Bonorva, Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Ploaghe, Pozzomaggiore, Thiesi e Tissi (7,4 milioni di euro), Ardara, Bulzi, Ittireddu, Sedini e Berchidda (1,5 milioni di euro) e il completamento dell’acquedotto per Sedini, Bulzi, Perfugas e Laerru (2,6 milioni di euro).