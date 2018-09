Delegazione Leghista ad Alghero, l'incontro e il dialogo con i cittadini

Alghero protagonista della politica locale e regionale. Ieri la visita dei parlamentari della Lega Eugenio Zoffili (commissario regionale), Andrea Crippa (coordinatore nazionale del movimento giovanile della Lega) e Guido De Martini (vice coordinatore regionale) dei dirigenti Dario Giagoni (vice commissario regionale) e Giovanni Nurra (coordinatore provinciale nord Sardegna) e per la riunione del Coordinamento regionale in cui è stato nominato Michele Pais, coordinatore regionale degli amministratori locali.







"Grande interesse da parte dei cittadini algheresi che hanno accolto con straordinario entusiasmo la visita dei parlamentari e ascoltato con interesse e partecipazione l'improvvisato discorso tenuto in piedi su una panchina. Si conferma, così, ancora una volta la capacità della Lega di stare con la gente ed in mezzo alla gente, ascoltando le persone, ascoltando i loro problemi, le loro idee, le loro iniziative e facendosene carico. L'epoca della politica chiusa nei palazzi, quella autoreferenziale, è morta il 4 marzo." Questo il commento di Giorgia Vaccaro, responsabile cittadina della Lega per Alghero.