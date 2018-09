Visioni Solidali, i prossimi appuntamenti a Sassari

La rassegna cinematografica Visioni Solidali, con il prezioso patrocinio del Comune di Sassari arricchita ogni anno di nuove collaborazioni, è giunta alla X Edizione. L'associazione "Ponti non muri " e Amnesty International, quest'anno propongono il film "Il figlio dell'altra" , per la regia di Lorraine Levy (Francia, 2012), tratto da una sceneggiatura di Noam Fitoussi, che si ispira ad un fatto di cronaca. Vincitore nel 2012 di due prestigiosi premi al Tokyo International Film Festival. L'appuntamento è per giovedì 27 settembre, alle ore 20.30 presso il Cortile di Palazzo Ducale o, in caso di mal tempo, presso il Centro Giovani di Piazza Santa Caterina.