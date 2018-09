Sassari. Proseguono i lavori in viale Umberto, modifiche alla viabilità

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del manto stradale in viale Umberto. Conclusa la prima fase, da domani 25 settembre parte la seconda, che - salvo contrattempi- dovrebbe durare otto giorni e che prevede modifiche alla viabilità. Dalle 8.30 di domattina, saranno chiuse al traffico la corsia discendente di piazza Colonnello Serra con deviazione del traffico sulla corsia ascendente sinistra (semicarreggiata centrale) che diventerà discendente e il tratto di viale San Francesco, tra via Buccari e la rotatoria di piazza Mercato. Sarà vietata la fermata in via Buccari. I divieti partiranno dopo le 8.30 per consentire le corse scolastiche dei mezzi pubblici.