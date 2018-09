Sassari.Domani intervento di Abbanoa nella rete idrica tra via Tavolara e corso Margherita di Savoia

Domani, martedì 25 settembre 2018, le squadre di Abbanoa dovranno eseguire un intervento urgente di manutenzione sulla condotta all’altezza dell’incrocio tra via Tavolara e Corso Margherita di Savoia. Nel dettaglio, sarà sostituito un pezzo speciale in acciaio del diametro di 450 millimetri. I lavori inizieranno alle 8 e saranno conclusi entro le 18. Durante questa fascia oraria sarà necessario sospendere l’erogazione nelle vie Tavolara, Porcellana, Muroni, Principessa Maria, Sardegna, Risorgimento, Montegrappa, Brigata Sassari e Torre Tonda.L’erogazione sarà ripristinata in anticipo qualora i lavori dovessero terminare in tempi minori rispetto a quanto preventivato.Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.