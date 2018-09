Mappa di Porto Torres multilingue: il sito del Comune sarà più ricco di informazioni

È scaricabile dal sito web del Comune la mappa aggiornata di Porto Torres, a disposizione di cittadini, visitatori, titolari di locali e strutture ricettive. «La mappa – sottolinea l'Assessora al Turismo, Mara Rassu – è realizzata in un formato già pronto per la stampa tipografica. Contiene informazioni in più lingue sui principali punti di attrazione della città, monumenti, spiagge, parchi urbani e l'indicazione di servizi come, ad esempio, punti noleggio bici, bancomat, distributori di carburante».



Il file è in due versioni: una riporta la mappa per esteso; l'altra, se stampata per uso mano, permette di consultare più facilmente indicazioni per monumenti e spiagge. Può essere scaricata gratuitamente dai singoli utenti, ma può essere stampata liberamente anche dai proprietari di hotel, b&b, ristoranti e altre strutture che intendono fornirla ai propri clienti. Per il download: entrare su www.comune.porto-torres.ss.it, cliccare in home page sulla sezione Porto Torres Turismo e poi sulla sottosezione “Porto Torres City Map”.