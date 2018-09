Alghero. Nuovi asfalti, riprendono i lavori in città

Dopo la pausa estiva, riprendono in città i lavori di fresatura e asfaltatura di diverse strade urbane. Si parte il 1 ottobre con le via Perpignan, via Sassari nel tratto compreso tra via Delle Nazioni Unite e via Mattei, via Canepa, tra via Porrino e via Manzoni. Si passerà quindi alla semicarreggiata lato mare di via Garibaldi, in Viale Europa, nelle aree di intersezione con via Malta e via Castelsardo; nella via Castelsardo, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Fratelli Cervi; Viale I^ Maggio, limitatamente al tratto di semicarreggiata compresa tra via dello Scirocco e via del Libeccio con direzione Fertilia-Alghero. Nei prossimi mesi il crono-programma del rifacimento dei nuovi asfalti riguarderà altri quartieri e nuove strade: tutti gli interventi tengono infatti conto del piano di riqualificazione delle reti idriche e fognarie in corso di realizzazione all'interno del più ampio "Progetto Alghero" e riguardano il piano di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie che dal 2017 ha portato alla realizzazione di nuovi asfalti in numerose strade urbane, e tra il 2018 e i primi mesi del 2019 prevede un investimento di circa un milione di euro su tutti i quartieri. Sarà cura dell'impresa esecutrice dell'intervento il posizionamento della relativa segnaletica stradale in conformità col Codice della Strada e il mantenimento della stessa in costante efficienza per l'intera durata del cantiere stradale.