Sassari, l'ecocentro cambia l'orario per il conferimento dei rifiuti

Dal 1 ottobre l'ecocentro comunale di via Ariosto (ingresso da via Montello) sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.15 alle 12.30. Si ricorda inoltre che il conferimento dei rifiuti può avvenire nei punti di raccolta di piazzale Segni il martedì dalle 8.30 alle 13 e in via Camboni a Li Punti il giovedì dalle 8.30 alle 13. Per informazioni e segnalazioni sono attivi il numero verde 800012572 e la applicazione per smartphone Municip.io