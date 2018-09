Sassari. Acqua di nuovo potabile nel quartiere di Latte Dolce

A seguito delle ultime analisi compiute dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della Ats, l'acqua nel quartiere di Latte Dolce, in particolare in via Massaia, via Cadamosto, via Magellano, via Marco Polo e via Amdusen, è stata dichiarata di nuovo potabile. Dagli esami è risultato che i parametri sono rientrati nella norma ed è stata dunque revocata dal sindaco Nicola Sanna l'ordinanza che imponeva restrizioni nel consumo diretto da parte dell'uomo. Rimane invece la limitazione per il centro storico in largo Macao e via santa Croce, a Serra Secca, in via Sieni, via Vardabasso, via Morandi, via Siglienti, via Ugo La Malfa, via Melis, via Demuro e piazza Aldo Moro e all'Argentiera.