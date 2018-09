Le squadre di Abbanoa al lavoro in queste ore per riparare l'acquedotto al servizio di Uri e Olmedo

Le squadre di Abbanoa sono a lavoro in località Badde Ittiresa per riparare un improvviso guasto che si è verificato lungo il ramo dell’acquedotto Bidighinzu che alimenta i Comuni di Uri e Olmedo. L’erogazione all’utenza è stata garantita dalle scorte dei serbatoi fino al loro esaurimento. L’intervento di riparazione sarà concluso in serata con il riavvio del servizio.



Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.