Lezioni di golf per principianti al Circolo Florinas

Continuando nella politica di crescita e di diffusione del golf nel territorio, il Circolo Florinas Golf organizza una nuova serie di corsi per principianti con l'obiettivo di diffondere una disciplina sportiva affascinante che si svolge all'aria aperta e permette di rilassarsi e divertirsi immersi nel verde e nel silenzio a pochi chilometri dalla città

Il nuovo corso di base di golf a Florinas partirà domenica 7 ottobre. Sono previste 4 lezioni con un maestro federale della durata di 1 ora ciascuna con teoria e pratica sul campo. Le lezioni si svolgeranno per 4 domeniche consecutive di mattina o di pomeriggio a seconda delle preferenze dei nuovi praticanti.

Le prime due lezioni tratteranno della tecnica di base, la terza sarà dedicata al gioco corto, la quarta tratterà la conoscenza di base del gioco e si svolgerà sul campo.

La domenica successiva all'ultima lezione si disputerà la gara di fine corso in squadra con giocatori più esperti.

I giocatori che avranno frequentato con successo le lezioni e partecipato alla gara finale saranno ammessi al corso di perfezionamento per l'acquisizione della carta verde e la partecipazione all'esame delle regole che permette di giocare su qualsiasi campo di golf con la tessera della Fig (Federazione italiana golf).

La quota di partecipazione è di 99 Euro e comprende tutte le lezioni pratiche e teoriche del maestro, i supporti didattici, l' attrezzatura e le palline da golf, l'ingresso al campo e anche il green fee (l'accesso al campo) per la gara finale.

Per iscrizioni e informazioni telefonare al recapito del Florinas Golf Club 393.1962658 oppure inviare una mail alla casella di posta elettronica: florinasgolf@gmail.com