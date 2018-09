Alghero. Festival del Mediterraneo, l’opera lirica per trombone e organo

Giovedì 27 settembre alle ore 21 ritorna nel duomo di Alghero, dopo la doppia trasferta a Irgoli e Orosei, la XVIII Rassegna Internazionale Organistica, inserita nel calendario del Festival del Mediterraneo, organizzato dall’associazione Arte in Musica. La serata sarà dedicata a “Il repertorio operistico per Trombone ed Organo”, con l’organista Giovanni Sabella e il trombonista Aldo Caterina. Il Festival del Mediterraneo 2018 è organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Arte in Musica, con il contributo e il patrocinio della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura e Presidenza del Consiglio), delle Fondazioni “di Sardegna” e “Meta” affiancate dai comuni di Sassari, Alghero, Orosei, Irgoli e Nulvi che hanno aderito al progetto. Al Festival del Mediterraneo partecipano anche le diocesi di Sassari, Alghero-Bosa e Tempio-Ampurias e altre associazioni culturali e musicali. Inoltre, la Rassegna Internazionale Organistica, che vede il maestro Ugo Spanu nel ruolo di coordinatore artistico, quest’anno è gemellata con il Festival “Healey Willan”, manifestazione organizzata a Chicago e che comprende concerti in tutto il mondo inseriti in un unico cartellone.



Giovedì sera Giovanni Sabella all’organo e Aldo Caterina al trombone eseguiranno il Concerto per trombone contralto di George Christoph Wagenseil, Concerto sur des thèmes d’Heinichen di C. Gouingue, Christus per organo solo di Francesco Masciangelo, Recitativo e preghiera dalla Grande Sinfonia funebre e trionfale di Hector Berlioz, Fantasia op. 58 per trombone e organo di August Belcke, Aria Cujus Animam dallo Stabat Mater di Rossini di Franz Liszt. Il Festival del Mediterraneo 2018, con la direzione artistica del maestro Antonio Mura, comprende tre eventi: la XVIII Rassegna internazionale organistica, con sedici concerti in diversi centri dell’Isola, il VII Master di alto perfezionamento per strumenti a fiato “Riviera del corallo” (che si è svolto in agosto) e le conferenze-concerto inserite nel progetto “El senyal del Judici” e previste, ancora ad Alghero, nella fase finale del Festival.









Giovanni Sabella



Si forma nel Conservatorio di Pescara diplomandosi con lode in Pianoforte e in direzione d’orchestra con la tesi La musica sacra di Francesco Masciangelo: i Miserere di prossima pubblicazione. Allo studio del pianoforte ha accostato lo studio della composizione: nel 2017 ha composto la Suite per orchestra Tanos per l’omonimo spettacolo teatrale prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo dell’Aquila. Nel 2010 ha studiato pianoforte in Repubblica Ceca grazie ad una borsa di studio Erasmus; tornato in Italia ha partecipato a masterclass nazionali ed internazionali di pianoforte. Nel 2012 ha conosciuto il direttore d’orchestra Raffaele Napoli divenuto suo mentore musicale e grazie al quale ha avuto la possibilità di avvicinarsi e di approfondire la poetica della fenomenologia della musica del direttore d’orchestra Sergiu Celibidache. Ha partecipato a masterclass di direzione d’orchestra a Stara Zagora (Bulgaria) e nel giugno 2017 ha vinto una selezione internazionale che gli ha dato la possibilità di dirigere il Requiem di Mozart a Berlino con la Berlin Sinfonietta.



A ottobre 2017 ha vinto il primo premio Virtuoso Grand Prize Rome con l’esecuzione di un concerto russo per pianoforte e trombone con il M. Aldo Caterina. Grazie a questo premio terrà concerti in Sardegna e in Germania.

A settembre 2018 ha suonato a Bangkok, in Tailandia, all’interno dell’International Piano Festival e al Festival del Film Italiano, ed ha tenuto lezioni presso il Dipartimento Musicale dell’Assumption University di Bangkok.

Il primo giugno 2019 dirigerà l’Orchestra Sinfonica giovanile d’Abruzzo al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica per ricordare le vittime dei terremoti che hanno colpito il centro Italia.È appassionato divulgatore musicale e tiene regolarmente conferenze sulla Musica presso associazioni ed enti.







Aldo Caterina



Termolese d’origine, ha conseguito il diploma e laurea specialistica in trombone presso il Conservatorio musicale G.B. Pergolesi di Fermo con il massimo dei voti e la lode. Si è altresì laureato in filosofia con la medesima votazione presso l’Università degli Studi di Macerata.

Ha seguito il corso di Alto Perfezionamento Musicale nella classe del maestro Bruno Canino presso la Scuola di Musica di Fiesole. Si è perfezionato nella prassi esecutiva solistica e orchestrale con i maestri Abbie Conant (Trossingen-Germania), Simone Candotto (1° trombone N.D.R. Orchester-Germania). Nel 2012 è stato ritenuto idoneo vincitore per l’Orchestra Nazionale dei Conservatori italiani e idoneo all’audizioni per la Münchner Philharmoniker Akademie, gli Hof Symphoniker e l’orchestra internazionale del Verbier Festival. Nel 2014 è stato trombonista ospite della Standford University Wind Band diretta da Giancarlo Aquilanti esibendosi nei teatri di Lubljiana, Spalato, Trieste e Udine.



Ha svolto attività in numerose formazioni orchestrali: sotto la direzione d’importanti direttori quali Donato Renzetti, Stefano Vignati, Robert W. Smith, compositori quali Stefano Fonzi e Lorenzo Pusceddu e al fianco di solisti quali Lito Fontana, Marco Pierobon, Fabrizio Bosso e Marco Rogliano.



In qualità di solista ha tenuto tournee europee suonando in paesi quali Germania, Belgio, Svizzera, e Italia. Per la RAI ha eseguito i concerti di L. Grondahl e E. Bozza per trombone e pianoforte. Ha registrato per la Musicmedia Edizioni e produzioni discografiche di Milano. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti fra i quali nel 2017 il secondo premio categoria unica solisti nel prestigioso International Grand Prize Virtuoso, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, il primo premio assoluto sezione Musica da Camera nel Concorso Internazionale Dinu Lipatti, il terzo premio nella sezione Virtuosi nel Concorso Internazionale di Musica Agimus Città di Padova, nel 2016 il primo premio assoluto sezione Musica da Camera nel IX Concorso Musicale Nazionale Marco Dall’Aquila.



Collabora con la Storica Casa Editrice Tito Belati di Perugia nel valorizzare e riproporre in esibizioni musicali tromboni storici prodotti dallo Stabilimento Belati nella Prima metà del ‘900; ed è coordinatore del progetto Quintetto d’Ottoni Storici Tito Belati. Ha pubblicato nel 2013 per i tipi dell’Edizioni il Castello di Foggia il libro Il trombone: la storia, il funzionamento, i modelli. Nel 2015 per i tipi delle Edizioni Musicali Accademia 2008 di Roma ha pubblicato l’audiolibro Suona… dal flauto alla tuba. Il compositore Davide Summaria nel 2015 gli ha dedicato la composizione Dialogo per trombone e pianoforte edito dalle Edizioni Il Campano di Pisa.



Ha tenuto Masterclasses presso la facoltà di Filosofia dell’Università di Macerata, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino e in numerose istituzioni musicali delle province di Ancona, Macerata e Fermo, e presso l’Accademia di Alto Perfezionamento Frentana di Lanciano. Negli anni passati presso il Conservatorio di Stato G.B. Pergolesi di Fermo ha ottenuto per i suoi meriti due borse di studio operando in qualità di assistente nella classe di trombone e tuba; Nell’anno accademico 2014/2015 è stato Tutor per i corsi di tromba e trombone presso il Conservatorio di Stato F. Torrefranca di Vibo Valentia. Attualmente è docente a contratto di trombone presso il Conservatorio di Musica L. Canepa di Sassari.