Sassari. "Batterio in corsia": in campo la macchina dell'Aou e nessun allarmismo

È un problema che riguarda tanti ospedali italiani, oltre che europei per non dire addirittura di gran parte del mondo. Il caso dei nove pazienti in isolamento in stanza da uno o due posti letto nel reparto di Lungodegenza del Santissima Annunziata di Sassari, perché colonizzati e cioè portatori sani e non infetti da organismi multiresistenti, è un fenomeno comune. «Richiede particolare attenzione ma, al momento, non desta allarme né allarmismo».

Lo dicono i direttori della Lungodegenza e della Medicina interna dell'Aou di Sassari, rispettivamente Antonio Uneddu e Francesco Bandiera.

Si tratta di un fenomeno che interessa prevalentemente pazienti anziani defedati, alcuni dei quali arrivano da casa o dalle residenze sanitarie.

«Non possiamo escludere che alcune di queste colonizzazioni fossero già presenti nei pazienti, ancora prima dell'ingresso nei nostri reparti», affermano i due medici.

La presenza di questi organismi multiresistenti «è conseguenza dell'alto uso di antibiotici sia in campo umano sia in quello veterinario, a esempio negli allevamenti di animali le cui carni, poi, vengono mangiate dall'uomo», aggiunge Francesco Bandiera.

In tutti questi casi, comunque, assicurano i due direttori, vengono messe in atto tutte le misure previste dalle normative, oltre che dalle linee guida aziendali predisposte dal Comitato per le infezioni ospedaliere. Vengono seguite le precauzioni standard da contatto che negli ultimi anni sono state implementate con la disponibilità, all'ingresso di ogni stanza, di gel battericida disinfettante per le mani a disposizione non solo del personale sanitario ma anche di familiari e visitatori.

Misure igienico precauzionali atte a ridurre il rischio biologico e salvaguardare la salute degli altri pazienti, dei familiari in visita e degli operatori sanitari.

«Seguiamo e facciamo il monitoraggio di tutti i casi in cui registriamo la presenza di un microrganismo alert», afferma il professore Paolo Castiglia direttore della struttura di Igiene ospedaliera dell'Aou di Sassari.

Si mette quindi in moto una macchina che vede lavorare gomito a gomito direttori di reparti, coordinatori infermieristici, direzione di presidio e di Igiene ospedaliera. «Mettiamo in atto una serie di approfondimenti - prosegue Paolo Castiglia - e attraverso indagini di biologia molecolare verifichiamo se questi organismi siano oppure no dello stesso ceppo». Una analisi importante, perché permette di escludere casi di epidemia. Che non riguardano, a esempio, il reparto di Lungodegenza. «Da luglio di quest'anno a oggi - afferma ancora Paolo Castiglia - le indagini fatte finora sui microrganismi alert ci portano a dire che i pazienti di quel reparto sono stati colonizzati da almeno sei diversi fenotipi. Non c'è quindi un caso di epidemia. Non si può escludere, invece, che i pazienti arrivino in ospedale già colonizzati», conclude.

Di questo ne è convinto anche il direttore sanitario dell'Aou Nicolò Orrù. «Non c'è alcuna certezza che la colonizzazione, ancorché possibile, sia avvenuta in ospedale ma anzi abbiamo la certezza che alcuni dei pazienti siano arrivati già colonizzati. Il fenomeno, oltre che in casa, può avvenire anche nelle Rsa e nelle case protette dove non esiste comunque l'obbligo di accertare la positività di germi multiresistenti. Stiamo seguendo la vicenda da vicino - rassicura - mentre la direzione di presidio e di Igiene ospedaliera lavorano a stretto contatto».

Intanto, la direzione di presidio ha già convocato una riunione operativa con l'Igiene ospedaliera, la Lungodegenza, la Medicina interna e la direzione Infermieristica, «perché in questi casi - sottolinea Antonio Uneddu - è necessario incrementare la presenza di personale infermieristico dedicato».