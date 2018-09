Sennori ricorda Simone Ogana con motori musica ed escursioni guidate

Amava la vita, gli amici e i motori. Per questo il moto club Scarenati, per ricordare nella maniera migliore Simone Ogana, giovane 26enne scomparso tragicamente lo scorso novembre, ha organizzato una giornata di festa. Domenica 30 settembre, con il patrocinio del Comune di Sennori, si svolgerà una manifestazione motoristica in ricordo di Simone. Alle 9,30 appuntamento a Montixeddu, in via Treves, per le iscrizioni; alle 11 partenza del corteo di auto e moto che dopo avere fatto una sosta al cimitero, proseguirà per le vie del paese e nell'agro di Sennori, alla scoperta dei luoghi più caratteristici della zona. Alle 13 il ritorno al Montixeddu per il pranzo, con degustazione dei prodotti tipici del territorio; alle 15 e 30 ci sarà l’esibizione dei fuoristrada, che saranno impegnati in un breve percorso tecnico. Tutto accompagnato dalla musica di diversi artisti. L’incasso della manifestazione sarà utilizzato per realizzare un manufatto in ricordo di Simone.