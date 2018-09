Sassari. Viale Umberto, modifiche alla viabilità

Per agevolare lo scorrimento del traffico, già da oggi è stato invertito il senso di marcia di via Sorso tra via Buccari e la rotatoria. Pertanto gli automobilisti che da viale San Francesco vogliono raggiungere la rotatoria del mercato percorreranno via Buccari fino a via Sorso, e qui potranno svoltare a sinistra. Da via Buccari sarà sempre consentita la svolta a destra su via Sorso verso il quartiere di Monte Rosello.