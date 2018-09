Sassari, 32 artisti in Piazza d'Italia per gARTbage-cassonetto d'artista

Per il secondo anno consecutivo Sassari si apre alla creatività e ospita gARTbage – Cassonetto d'artista: domenica 30 settembre, dalle 9 alle 20, la suggestiva cornice di piazza d’Italia ospiterà 32 artisti che avranno il compito di realizzare le loro opere d'arte sulle pareti esterne degli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti. La giornata di live painting sarà aperta gratuitamente al pubblico, che potrà vedere gli artisti all'opera. Saranno presenti anche il sindaco Nicola Sanna, l'assessore alle Politiche agro-ambientali Fabio Pinna e l'assessora regionale alla Difesa dell'Ambiente Donatella Spano.



L'iniziativa, organizzata dal Comune di Sassari - Settore Ambiente e verde pubblico con Ambiente Italia - CNS Consorzio Formula Ambiente e ideata da Inventiva, nasce per portare l'attenzione della cittadinanza sull'importanza del decoro urbano. Dopo il 30 settembre la città avrà otto automezzi trasformati in opere d'arte itineranti: spazzatrici e compattatori saranno impiegati quotidianamente per la raccolta dei rifiuti e circoleranno per le strade e le piazze. Ogni mezzo presenterà due opere diverse, una per ogni lato lungo.



Il concorso, visto il successo di pubblico e critica della scorsa edizione, ha ottenuto il patrocinio deI Banco di Sardegna.



Gli artisti. Gli artisti, selezionati tramite bando, provengono da tutta la Sardegna e da diverse parti del mondo. A partecipare saranno tre collettivi sassaresi, Asem&Deka, Caterpillar Royale e LeoGroup, due collettivi di San Gavino Monreale dell’associazione culturale SKIZZO, i collettivi Union Power di Ittiri, WABISABI Handmade di Senorbì, WB Crew di Torralba, e 8 artisti che lavoreranno individualmente: Federico Cozzucoli, Simone Deiana, Stefano Marongiu - Hadmar, Roberto Mazzullo – Mozok, Andrea Pes, Emanuele Piras, Maristella Portas, Fabiana Sebis che si cimenteranno con stili e tecniche differenti. Sarà privilegiata la pittura con vernici acriliche per metallo per opere sia astratte che figurative.



Durante la giornata di live painting sono previste attività di animazione, gioco e informazione riguardanti la raccolta differenziata, rivolte ai bambini e agli adulti, a cura di TaMaLaCà e degli Ecovolontari del Comune di Sassari.



Il concorso e la premiazione il 14 ottobre alla Fiera di Sassari. Nei giorni successivi alla giornata di live painting le opere realizzate potranno essere votate sulla pagina facebook Facebook/progettogartbage, attraverso cui gli iscritti al social network esprimeranno la loro preferenza e decreteranno le opere vincitrici cui saranno assegnati i tre premi in denaro in palio. Inoltre una giuria tecnica di esperti nominati dal Comune di Sassari attribuirà il premio speciale Banco di Sardegna all’opera distintasi per originalità e qualità creativa. La premiazione dei vincitori (primo, secondo, terzo classificato e premio speciale Banco di Sardegna) avverrà durante la Fiera di Sassari, il 14 ottobre, alla Promocamera, in occasione della presentazione della campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata del Comune di Sassari - Settore Ambiente e Verde pubblico con Ambiente Italia - CNS Consorzio Formula Ambiente e TaMaLaCà s.r.l.