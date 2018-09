Il Sassari calcio Latte Dolce batte la Torres e fa suo il primo derby della stagione

Derby in notturna davanti ad una bella cornice di pubblico che vede prevalere il Sassari calcio Latte Dolce, tecnicamente in "trasferta", nella prima stracittadina della stagione. Al 5° vantaggio per il Sassari Latte Dolce su rigore. Fallo di Briukhov su Scano, dal dischetto trasforma Sartor. Pareggio di Sarritzu al 6' della ripresa che gira in rete da breve distanza. Il Latte Dolce trova il gol del 2-1 al 32' su punizione dal limite di Cabeccia.