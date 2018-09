Aou, formazione e informazione contro le infezioni ospedaliere

Sulla formazione obbligatoria ha posto l'accento anche il direttore del dipartimento delle Professioni sanitarie Pina Brocchi. «Ipotizziamo l'attivazione di corsi di aggiornamento per il personale infermieristico e per gli Oss - ha detto - con particolare riferimento alle procedure da adottare nei casi siano presenti in reparto pazienti con microrganismi multiresistenti».













Una maggiore informazione al pubblico, con la distribuzione di una brochure informativa, indirizzata in particolare ai parenti dei pazienti ricoverati considerati "portatori sani" di microrganismi multiresistenti. E ancora, una nuova formazione e aggiornamento sulla materia riservato al personale dipendente.Questo quanto emerso oggi dalla riunione convocata dalla direzione del presidio ospedaliero di Sassari. Un incontro utile a fare il punto sul trattamento delle infezioni ospedaliere e che ha visto la partecipazione del direttore del presidio ospedaliero Bruno Contu, con i dirigenti Emanuela Angius e Benedetto Arru, del direttore del dipartimento Medico Francesco Bandiera, del direttore della struttura complessa di Lungodegenza Antonio Uneddu, del direttore del dipartimento delle Professioni sanitarie Pina Brocchi e del direttore della struttura complessa di Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere professore Paolo Castiglia.«Attraverso l'attività di informazione puntiamo a far capire che non c'è nessun allarme e che non bisogna fare allarmismo perché non c'è nessuna epidemia, e i dati già divulgati lo dimostrano - ha affermato Bruno Contu -. Come ospedale manteniamo sempre attive le procedure igienico-sanitarie e di prevenzione da microrganismi multiresistenti. E in casi particolari, cioè in presenza di pazienti colonizzati, chiediamo ai parenti di attenersi scrupolosamente alle regole del reparto».La brochure informativa, elaborata già da tempo dalla direzione medica di presidio, tra le varie raccomandazioni rivolte al personale, indica le precauzioni che i visitatori devono seguire. Si va da un numero limitato di visitatori (familiari, amici, badanti) all'evitare i contatti se non si indossano guanti e sovracamice. Si consiglia quindi di evitare i contatti con le superfici e i dispositivi potenzialmente contaminati, di non sedersi sul letto né appoggiare oggetti sul comodino quindi ancora di lavarsi le mani con gel battericida disinfettante prima di lasciare la stanza. La brochure è anche disponibile sul sito web dell'Aou di Sassari.I presenti hanno quindi ribadito la necessità di potenziare i corsi di formazione per il personale che «deve essere realizzato anche all'interno dei reparti», ha detto il direttore del dipartimento Medico Francesco Bandiera.