Manuel Alivesi: "Totale abbandono nella piazzetta del mercato civico di Sassari"

Riportiamo l' intervento del consigliere Manuel Alivesi che punta il dito sull'incuria della piazzetta del mercato civico di Sassari:





"Milioni di euro spesi per la sua realizzazione; 4 inaugurazioni due da parte dell’ex Sindaco Ganau e due dell’attuale Sindaco Sanna. Dopo tanti anni dalla sua realizzazione oggi la Città assiste all’umiliante abbandono della prestigiosa piazzetta. Molti angoli ancora da ultimare; pareti imbrattate da “pseudo-murales”, mattonelle danneggiate; punti luce rubati ed assenza delle previste telecamere per la video sorveglianza; deiezioni canine in ogni angolo. Ciò che resta della Piazzetta del Mercato è preda dell’incuria e del piccolo vandalo di turno. Con apposita interpellanza chiediamo al Primo Cittadino, ed anche all’assessore competente, di intervenire con urgenza al fine di restituire dignità ad una Piazza che è costata una fortuna a tutti i Sassaresi."