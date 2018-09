Sassari, acqua di nuovo potabile al centro storico

A seguito delle ultime analisi compiute dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della Ats, l'acqua nel quartiere del centro storico, in particolare in largo Macao, via Macao e via Santa Croce, è stata dichiarata di nuovo potabile. Dagli esami è risultato che i parametri sono rientrati nella norma ed è stata dunque revocata dal sindaco Nicola Sanna l'ordinanza che imponeva restrizioni nel consumo diretto da parte dell'uomo. Rimane invece la limitazione per Serra Secca, in via Sieni, via Vardabasso, via Morandi, via Siglienti, via Ugo La Malfa, via Melis, via Demuro e piazza Aldo Moro e all'Argentiera.