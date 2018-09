In casa Dinamo arriva Luciano Parodi

La carriera. Inizia la carriera da professionista nel 2012 con l’Hebraica Macabi. Nel 2016, alla sua quarta stagione con la squadra di Montevideo, è tra i grandi protagonisti nella vittoria del campionato uruguaiano e viene nominato MVP della Lega. Nell’annata successiva segna 12.8 punti e 3.5 rimbalzi, 6.6 assist e 2.3 rubate di media a partita, dando ancora il suo ottimo contributo all’Hebraica Macabi per la seconda vittoria consecutiva del titolo nazionale. A giugno 2017 firma per un anno con la formazione argentina dell’Estudiantes Bahía Blanca, con cui segna il suo career-high di 27 punti nella vittoria sul Boca Juniors, tirando 8/15 dal campo e completando il referto con 4 rimbalzi e 6 assist.













La Dinamo Banco di Sardegna dà il benvenuto in casa biancoblu a Luciano Parodi. Play-guardia di passaporto italiano, classe 1994, 183 cm per 82 chilogrammi, è nato a Paysandù (Uruguay). Nella stagione 2017-2018 ha giocato nella Liga A argentina con la maglia del Bahia Blanca. Fa parte della Nazionale uruguaiana con cui ha preso parte all’Americas Fiba World Cup 2019 Qualifier e nel 2013, 2015 e 2017 ha partecipato alla Fiba AmeriCup, L’integrazione di Parodi darà ancora più solidità al gruppo di coach Esposito e sarà utile anche per il tempo necessario al pieno recupero e al rientro in condizione, dopo la botta rimediata durante una gara del precampionato, del play Jaime Smith.