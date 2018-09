Sassari. Successo per la XXI edizione del Festival Girovagando

Era una missione quasi impossibile ma può dirsi compiuta. La missione era quella della XXI edizione di Girovagando, Festival Internazionale di Teatro e Arte in Strada, che, per quattro intense giornate, dal 20 al 23 settembre scorsi, ha animato e rianimato il centro storico di Sassari, in particolare una delle sue parti più trascurate.Dopo anni in cui il quartier generale del festival faceva capo ai Giardini pubblici, Girovagando ha infatti preso possesso di Piazza Sant'Antonio, quest'anno fulcro della manifestazione intitolata “Convivenze - Caos e Armonie”. Qui si è svolta inoltre l'ultima giornata del festival con il tradizionale Picnic, il mercatino equo e solidale e svariati spettacoli che hanno richiamato migliaia di persone, giovani, meno giovani e famiglie.La presenza del festival nella piazza e nei dintorni ha sconfitto il pregiudizio che grava sulla parte bassa del centro storico, considerato dai sassaresi un luogo insicuro per la densità della popolazione multietnica qui residente. La piazza e il largo Sant'Antonio si sono invece mostrati in tutta la loro bellezza, data anche dall'alberatura e dalla luce del tramonto che crea particolari suggestioni. Un luogo diventato finalmente vibrante di vita, vero e proprio centro di socialità e scambio, come è nel ricordo di tanti che l'hanno conosciuto in altri tempi.In pianta stabile nella Piazza Sant'Antonio, oltre allo Street Salotto di Habitat Immaginari, anche il tendone del Circo Paniko. Quest'ultimo rimarrà in città fino al 7 ottobre per proporre la sua Panikommedia che sta registrando il tutto esaurito a ogni replica. (Per prenotazioni: 333 6298118 – Spettacoli dal mercoledì alla domenica alle 21:00. Nessun prezzo imposto, si chiede un'offerta “Libera & Consapevole”). Venerdì 28 settembre alle 11:00 il Circo Paniko proporrà inoltre uno spettacolo per gli alunni della scuola di San Donato.La Panikommedia è uno spettacolo poetico ed esilarante in cui le gag degli attori si mescolano alla musica dal vivo e alle acrobazie. Racconta, attraverso personaggi che manifestano le tipiche nevrosi dei nostri tempi, storie di vita in un condominio infernale. Qui si aggira un Dante stralunato accompagnato da un improbabile Virgilio che, nel condominio, svolge le mansioni di ragazzo dell'ascensore e di tuttofare.Si tratta dunque di una Divina Commedia rivisitata in cui vengono messe in luce le follie contemporanee. Una graffiante satira della nostra società che riesce però a mantenere quel carattere onirico e fuori dal tempo tipico dell'arte circense. Il collettivo di artisti del Circo Paniko che mette in scena lo spettacolo a Sassari è composto da una decina di elementi di provenienza internazionale (Colombia, Danimarca, Francia e Italia) e non impiega nessun animale.Non solo Piazza Sant'Antonio. Il Festival Girovagando si è come sempre snodato per le vie e le piazze del centro cittadino - Corso Vittorio Emanuele, Piazza Santa Caterina, Piazza Tola, Piazza Azuni, Piazza Castello, Emiciclo Garibaldi, Giardini pubblici - ribadendo il suo carattere itinerante e coinvolgendo sempre, oltre ai suoi numerosi aficionados, tanti cittadini e passanti. Tutti irresistibilmente attratti dal fascino della clownerie e della giocoleria, delle acrobazie e delle marching band, del teatro d'animazione e dei laboratori per i più piccoli. Spettacoli sempre proposti in un rapporto diretto e interattivo con il pubblico, il consueto stile che rappresenta la cifra e la filosofia del festival.