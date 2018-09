Ad Alghero un corso di fundraising organizzato dal Decamaster dell’Università di Sassari

Dal 2 al 5 ottobre, nelle Aule del Complesso di Santa Chiara ad Alghero (Bastioni Marco Polo 77) del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Ateneo di Sassari, si terrà un Corso gratuito di formazione e perfezionamento rivolto a tutti gli operatori professionali, pubblici e privati, interessati allo Sponsoring e al Fundraising, strumenti operativi in forte espansione nel campo della progettazione culturale e nella promozione di iniziative di sviluppo territoriale. Le iscrizioni scadono il 1° ottobre alle 12.00.



L’iniziativa - ideata e diretta dal professor Domenico D’Orsogna (Ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza) - approfondirà le tematiche riguardanti la riforma del “terzo settore” e la collaborazione con le fondazioni erogative italiane e straniere e lo sponsoring culturale.



Il corso integra teoria e prassi grazie all’analisi di casi studio, laboratori di progettazione e testimonianze. Il corpo docente è composto da professori universitari, avvocati, consulenti ed esperti internazionali, dirigenti di fondazioni e istituzioni culturali (relatori e programma: https://www.uniss.it/sites/default/files/news/brochure-sponsoring-definitiva.pdf).



La partecipazione al corso è riservata agli allievi del master e ad altri 20 iscritti selezionati dal Comitato scientifico. La brochure e la scheda d’iscrizione sono pubblicate nel sito dell’Università di Sassari al seguente indirizzo https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/fund-raising-la-cultura-collaborare-con-successo-con-sponsor-e-fondazioni



Il corso - curato da DECA Pro-Master interdipartimentale in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale - è organizzato in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission, la Fondazione di Sardegna e Sentieri contemporanei, palinsesto di dialogo tra Arte, Scienza e Formazione.



Per informazioni e candidature rivolgersi alla segreteria organizzativa del Decamaster: Giulia Arlotti, 079/228760, decamaster@uniss.it, www.decamaster.it.