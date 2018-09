Dal governo regionale a quello algherese. Forza Italia: "Totale fallimento, tutti a casa"

"Non si contano più i fallimenti delle Amministrazioni Regionale e Comunale. Ultima quella sull’Urbanistica dove viene rimarcato ancora una volta che Pigliaru non ha una maggioranza e nonostante questo, come il suo omologo algherese, continua a far finta di andare avanti. Tanto a farne le spese sono i sardi e gli algheresi e in questo caso il conto sarà salatissimo. Infatti, dopo 5 anni di promesse, incontri, titoloni e propaganda, la Sardegna ancora non avrà una legge che supera il famigerato PPR di Soru che ha, come riconosciuto da tutti, affondato tutti i settori della Sardegna lasciandoci un’Isola povera con i suoi giovani costretti a migrare e le imprese e negozi a chiudere. A questo immane fallimento si legano ovviamente le sorti dell’altra mega promessa strombazzata ad Alghero e agro ovvero il cosi detto “Piano della Bonifica”. Un grande bluff che oggi viene smascherato dalla realtà dei fatti che lasciano anche questa parte del Comune, dopo circa sette anni di governo, diretto e indiretto del Centrosinistra a guida di Bruno, senza alcuna programmazione e normativa urbanistica che superi il nefasto PPR. Inutile che si affannino i soliti quattro sodali dell’attuale amministrazione a guardare al passato e rivolgere accuse vacue e oramai stantie, l’attuale compagine governativa con a capo il PD ha avuto un’enormità di tempo per cambiare le cose in meglio e rispettare le promesse fatte in campagna elettorale dove il triangolo d’oro (Pigliaru, Renzi e Bruno) avrebbe dovuto portare vantaggi mai visti ad Alghero e territorio. Invece niente, ma proprio niente. Dopo un’intero mandato restano progetti ancora annunciati e legati alle amministrazioni di centrodestra e solo promesse (basti pensare alla 4 Corsie, Circonvallazione, Porto, ex-Caserma, PUC, PUL, mercati, spazi per lo sport, anfiteatro Maria Pia e Palacongressi, etc). Un fallimento generale e totale che però non ci vedrà brindare visto che riguarda la nostra città e i nostri concittadini, ma ci lascia preoccupati, anche se pronti alla sfida di riportare Alghero ai fasti che merita. Ma per evitare che vengano compiuti altri danni e scelte scellerate, come nella gestione dell’emergenza CRA e rapporti col personale, chiediamo alle porzioni più responsabili della maggioranza di mettere fine al più presto a questo esperienza per rasserenare gli animi e peggiorare la situazione con l’arrivo di un Commissario per pochissimi mesi e poi restituire la parola agli algheresi col voto."

Riportiamo una nota stampa a firma del gruppo politico Forza Italia Alghero che commenta il lavoro della giunta Pigliaru e della giunta Bruno ad Alghero definendole totalmente fallimentari: