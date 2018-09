Olbia. Segnalati per aver trafugato sabbia e conchiglie

Nel corso della consueta ispezione sui mezzi in imbarco, nella tarda serata di ieri, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna a Olbia hanno fermato padre e figlia, di origini albanesi, in partenza per Genova con il traghetto delle 22.00. I due, incuranti dei divieti, avevano a bordo un chilo di sabbia conservato in due bottiglie da mezzo litro ed un sacchetto della spesa riempito di conchiglie. L'uomo è stato segnalato alla Capitaneria di Porto.