Sindacato Polizia. Stop alla chiusura di quasi 200 presidi, situazione delicata ad Olbia

“Esprimiamo massima soddisfazione e un plauso per l’inversione di tendenza che il Ministro dell’Interno può oggi attuare, rispetto alla precedente decisione di chiudere quasi duecento uffici della Polizia di Stato, grazie anche agli incrementi degli organici che sono previsti nell’immediato futuro e allo scorrimento delle graduatorie, che consentiranno di mantenere la visibile presenza dello Stato sul territorio come i cittadini ci chiedono quotidianamente”.

È quanto comunica il Sindacato di Polizia Fsp in una nota, emessa a margine dell’incontro odierno con il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, cui hanno partecipato anche il capo della Polizia, Franco Gabrielli, e il vice capo vicario, Luigi Savina.

“Abbiamo manifestato il nostro apprezzamento per l’operato del Governo per come si è manifestato fino a questo momento, anche con il decreto sicurezza – si legge ancora nella nota –, e aspettiamo che con la legge di stabilità vengano stanziate risorse adeguate innanzitutto per il rinnovo del contratto ormai in scadenza, e per dotazioni come i taser per tutti gli equipaggi di polizia, solo per fare un esempio”.

“Abbiamo inoltre chiesto – conclude il Sindacato di Polizia Fsp – un nuovo e necessario riordino delle carriere che superi quello sbagliato dello scorso anno, riconoscendo doverosamente la dignità professionale delle donne e degli uomini in divisa. In via preliminare abbiamo fatto presente che è inutile elaborare progetti se la famosa coperta continua ad essere corta ed anziana: riteniamo innanzitutto indispensabile superare le errate previsioni della sciagurata riforma Madia, procedendo immediatamente a riempire tutti i vuoti negli organici di tutti i ruoli mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ove ciò è consentito o può essere consentito dalla normativa, a cominciare da quello a 1148 posti da agente per proseguire via via salendo e per finire con quello per commissari ruolo ad esaurimento. Abbiamo riscontrato grande positività dalla parte pubblica in relazione a questo orientamento che consentirà di imporre un definitivo stop alle chiusure di presidi della Polizia di Stato, quasi tutti delle specialità, che sarà reso possibile proprio dalle citate assunzioni, tendenti a raggiungere l’organico effettivo di 106.000 unità per la Polizia di Stato, sollecitando dunque l’assegnazione di personale per gli uffici che, in attesa di essere chiusi, stavano morendo d’asfissia per i pensionamenti ed i trasferimenti non più rimpiazzati.



Ora attendiamo le ripercussioni che tale decisione avrà anche nella nostra provincia e in generale nell’isola. Finalmente alcuni uffici potranno “respirare” e progettare una presenza sempre più massiccia, una risposta sempre più costante alle richieste dei cittadini.

Proprio ieri mattina alle ore 11.00 sull’emittente Radio Internazionale “Costa Smeralda” il Segretario Generale Regionale Sardegna FSP Polizia di Stato, Gaetano D’Ambrosio era intervenuto in diretta per affrontare la tematica della Sicurezza nell’isola, sottolineando in particolare la gravissima carenza di organico degli uffici delle province sarde (in media del 25/30% ), il blocco del turn over. Nella provincia di Cagliari è stimata, per esempio, una carenza di circa 200 unità, poco meno in quella di Sassari. A questa situazione si aggiunge la legittima e sempre crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini a cui lo Stato che i poliziotti rappresentano, DEVE poter dare una risposta.

La situazione della zona di Olbia è molto delicata, anche per le necessità relative alla Frontiera (il cui ufficio di Polizia può contare su un organico attuale di 40 operatori) e in cui i transiti hanno superato oltre tre milioni di passeggeri nell’ultimo trimestre. Ma anche il Commissariato di Olbia e le piccole realtà, i presìdi di Polizia sparsi nel territorio della Gallura, distanti oltre 100 km dalla Questura di Sassari, uffici come il Commissariato di Porto Cervo che, a fronte di una giurisdizione di competenza molto vasta e notevoli impegni istituzionali di varia natura, oltre l’ordinaria attività, deve garantire servizi sempre più pressanti potendo contare attualmente di 20 unità.