Pubblicità sul web, è il momento di crederci. Lo dice anche il fisco

Le imprese o i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali, possono infatti beneficiare di un credito d'imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.





Sono in corso i termini per la presentazione telematica delle comunicazioni per la concessione del credito d'imposta previsto dalla Legge di stabilità 2017, che premia chi abbia svolto o abbia intenzione di svolgere campagne pubblicitarie su radio, Tv e giornali.I medesimi soggetti possono beneficiare del credito di imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.Si noti che laddove l'anno precedente il valore degli investimenti sia pari a zero, l'agevolazione non compete. Meccanismo paradossale, che esclude chi - al primo anno di attività - voglia investire in pubblicità per farsi conoscere. Sono ammissibili al beneficio gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. E' condizione che le emittenti radiofoniche e televisive locali siano iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione e i giornali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato ROC, e siano dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile. Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.L'effettività della spesa deve essere attestata da professionista abilitato all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni o revisore legale.Il credito d’imposta è concedibile in misura massima pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.Per il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione col modello F24, per il 2018 sono stati stanziati 62,5 milioni di euro.L'incentivo è ad esaurimento e pertanto viene assegnato fino al raggiungimento del tetto di spesa.A regime, per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1°marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano dapprima un'apposita comunicazione telematica per prenotare il credito, e nel successivo mese di gennaio devono poi inviare (sempre telematicamente) l'attestazione degli investimenti effettivamente sostenuti nel periodo. Le comunicazioni telematiche per la prenotazione del credito per il 2018 e per l'attestazione delle spese incrementali sostenute nel 2017 vanno presentate entro il 22 ottobre prossimo.