Sassari. Celebrazioni di San Michele, patrono della polizia di stato

Durante la cerimonia religiosa un quintetto di fiati della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretto dal maestro Roberto Granata, e accompagnato dal tenore Francesco Grollo, eseguirà famosi brani liturgici. A chiusura della celebrazione, un poliziotto reciterà la preghiera di San Michele.





San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di StatoNella Chiesa di Santa Maria della Famiglia, presso il Governatorato della Città del Vaticano, Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Angelo Becciu, celebrerà la santa messa alla presenza del Ministro dell'Interno, Senatore Matteo Salvini, del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli e del Capo della Gendarmeria Vaticana, Comandante Domenico Giani.Difensore del popolo di Dio, vincitore nella lotta del bene contro il male, San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia, da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore.Il poliziotto, infatti, è chiamato ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini a favore dei quali orienta il suo servizio che trova espressione e sintesi nel motto “sub lege libertas”.E a questo impegno costante la Polizia di Stato unisce altresì la straordinaria funzione di soccorso ed assistenza pubblica rappresentata nel suo stemma araldico con la doppia fiaccola incrociata.Le celebrazioni sul territorio nazionale connesse alla ricorrenza del Santo Patrono anche quest’anno saranno accompagnate dal “Family Day”, giunto alla quattordicesima edizione. Tutti gli uffici e le strutture della Polizia di Stato saranno aperti alle famiglie dei poliziotti a motivo di gioiosa condivisione del senso e del valore dell’impegno e dell’operato quotidiano dell’Istituzione.Nella mattinata di domani , in occasione della ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, a Sassari, alle ore 11.00, presso la chiesa di Santa Caterina sita nell’omonima piazza, verrà officiata la santa messa da S.E. l’Arcivescovo Mons. Gian Franco Saba, alla presenza del Sig. Prefetto, del Sig. Questore di Sassari, di autorità civili e militari, di personale della Polizia di Stato e dei loro familiari.Ad Olbia, alle ore 11.30, si celebrerà la Santa Messa, presso la chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, officiata da Padre Alberto Costa mentre ad Alghero, alle ore 11.00, verranno congiuntamente celebrati i riti in onore di San Michele, Patrono della cittadina catalana e della Polizia di Stato, presso la Chiesa di San Michele in largo San Francesco, dove la S. Messa verrà officiata da S. E. Mons. Mauro Maria Morfino.