Enterprise Competition, per dare vita a nuove idee di impresa

Una competizione di idee di impresa, che darà la possibilità di dare loro forma e sostanza. È Enterprise Competition, il programma di accompagnamento alla nascita di nuove realtà imprenditoriali, inserito tra le azioni dell'Iti (Investimento Territoriale Integrato). Il Comune di Sassari ha organizzato per mercoledì 3 ottobre, alle 16, nel palazzo dell'ex Infermeria san Pietro la conferenza di presentazione del percorso. L'incontro sarà l’occasione per esporre il progetto e illustrare le modalità di partecipazione al programma. Interverranno il sindaco Nicola Sanna, l'assessore alle Politiche per la Pianificazione territoriale, Attività produttive ed Edilizia privata Alessandro Boiano e la dirigente del Settore Chiara Salis.



«Il Comune di Sassari, in qualità di organismo intermedio per la gestione e l’attuazione dell’Iti “Sassari Storica”, è in prima linea nell'organizzazione di tutti gli incontri e gli eventi divulgativi utili per spiegare alla cittadinanza come questi progetti, all'apparenza così astratti e lontani dalla quotidianità, siano invece tangibili e importantissimi per il territorio – commenta il sindaco Nicola Sanna -. Questo, in particolare, darà strumenti reali per facilitare e incentivare l'autoimprenditorialità, incrementando così l'occupazione».

«I partecipanti selezionati dal programma avranno l’opportunità di accedere all’Enterprise Competition, una vera e propria competizione di idee di impresa – aggiunge l'assessore Alessandro Boiano -. Daranno forma alle proprie idee, migliorandole, fino a ottenere un supporto finanziario per l’avvio e lo sviluppo di un progetto imprenditoriale».



I destinatari del programma sono disoccupati e inoccupati, residenti nel Comune di Sassari, che intendono sviluppare nuove iniziative di impresa o strutturare business plan a sostegno di idee imprenditoriali nei settori: ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), turismo, cultura e ambiente, reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia, agroindustria, biomedicina, aerospazio, produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale.



