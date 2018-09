Alghero. "Oggi mi presento in Torre", appuntamento con l'adozione a quattro zampe

Oggi, venerdì 28 settembre, dalle 18,00 alle 20,30 è in programma l'appuntamento con "Oggi mi presento..in Torre, la manifestazione dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Alghero con le associazioni Dna Randagio e Fuori di Zampa, con l'obbiettivo di sensibilizzare i cittadini all'adozione di cani ospiti del Canine "Primavera" di Alghero. Alla Torre dei cani torna l'appuntamento che dopo il successo già ottenuto negli scorsi appuntamenti estivi riporta sui bastioni l'esposizione di cani adottabili, microchippati, appena superati i sessanta giorni di età pronti per trovare padrone. La manifestazione si terrà dalle 18,00 alle 20,30. L’iniziativa sarà arricchita da una serie di attività che contano sulla presenza di esperti cinofili in qualità di consulenti. Prevista l’area mobilty dog e la presenza del taxi dog. Per i più piccoli verrà allestito l'angolo del truccabimbi. Spazio quindi alle richieste di adozione per cuccioli e anche per i cani adulti e, ritorna il protagonista delle cronache, si concederà ai presenti. Si tratta di Calich, il cane lanciato dal cavalcavia sul Rio Barca, salvato dopo un lungo e complicato intervento chirurgico ed adottato ad Alghero. Prevista anche la sfilata dei meticci aperta a 10 cani dei privati, con premi per il primo, secondo e terzo classificato. Per la partecipazione è necessari l'iscrizione gratuita contattando il numero 079/9978663 o inviando una mail a: l.lobrano@comune.alghero.ss.it