Sassari. Franco Fiori è il nuovo presidente locale di Confartigianato

Al termine dell’Assemblea il direttivo ha preso l’impegno di rivedersi quanto prima per definire un programma di lavoro fatto di idee e buoni propositi il tutto con il coinvolgimento della neo dirigenza eletta. Il presidente Fiori, a fine lavori, ha ribadito quanto sia importante essere da pungolo nei confronti dell’amministrazione comunale, a tutti i livelli, affinché tributi e balzelli locali siano mitigati e non continuino a rappresentare quell’ostacolo alla sopravvivenza della piccola impresa da un lato e dall’altro chi ci governa possa individuare strategie e programmi per ridare vitalità e slancio alla città di Sassari e alla sua economia.

















Francesco Fiori, cinquantasettenne, imprenditore del settore trattamento acque, è il nuovo presidente cittadino della Confartigianato di Sassari. A seguito delle elezioni tenutesi prima della pausa estiva, oltre al Presidente locale è stato eletto anche il nuovo direttivo comunale che affiancherà il presidente nel prossimo triennio di vita associativa.La nuova squadra è così composta dai seguenti imprenditori rappresentanti diversi settori merceologici: Rau Marco, Ponti Francesco, Salis Costanzo, Poddighe Roberto, Desole Daniele, Flumene Leonardo, Fresu Gian Battista, Soro Maria Gavina, Rosa Gian Carlo.Il neoeletto presidente, dopo aver espresso sincera gratitudine verso i colleghi imprenditori per la fiducia accordatagli, ha voluto da subito mettere in chiaro alcuni concetti: “ricoprire oggi il ruolo di presidente e rappresentante di una categoria poliedrica, qual è il comparto artigiano, soprattutto in un periodo storico non proprio felice, non è affatto semplice, ma lo diventerà grazie al gioco di squadra e alla collaborazione di tutti”.Fiori ha ribadito come sia indispensabile creare coesione e affiatamento tra gli associati di Confartigianato ponendosi alcuni obiettivi e punti fermi: affrontare il grande problema del credito alle microimprese, passando per la stretta morsa del fisco e della eccessiva burocrazia. Si tratta di problematiche oramai note a tutti e che continuano a rappresentare i freni alla crescita dell’economia locale e dello stesso territorio, che tarpano le ali a chi ha voglia e coraggio di fare impresa e creare occupazione.Si è parlato, inoltre, della penuria di lavoro e della mancanza di appalti a misura di piccola impresa, tutto questo con riferimento al settore dell’edilizia e della filiera. Il Segretario provinciale Antonio Alivesi ha sintetizzato l’attività che l’Associazione ha portato avanti anche nei confronti delle diverse amministrazioni comunali.