Atmosfere e suoni musicali esclusivi nelle sale del Museo tra arte e musica. Il Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “G.A. Sanna” di Sassari, domenica 30 settembre 2018, per permettere al pubblico di conoscere le launeddas della collezione Clemente, effettuerà un’apertura straordinaria, dalle 9.00 alle 13.00. I visitatori potranno ammirare, per l’occasione, e ancora per pochi giorni , una mostra dedicata alle Launeddas, antico strumento musicale sardo dai forti richiami identitari. Il Museo Sanna conserva, tra i suoi numerosi oggetti etnografici, un tipo di launeddas, detto fiorassiu. Lo strumento è stato oggetto, da pochi mesi, di un importante lavoro di restauro e messa in sicurezza. Questo clarinetto tricalamo, così verrebbero chiamate le launeddas in ambito organologico, è considerato unico per via di fitte e raffinate raffigurazioni a incisione, realizzate sulla superficie a vista delle tre canne di cui è formato.