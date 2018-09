Cagliari. Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 16.000 articoli di bigiotteria

Le Fiamme Gialle di Cagliari, durante un controllo in un'attività commerciale operante nel settore dei casalinghi a Quartu Sant'Elena, hanno rinvenuto e sequestrato 16.154 articoli. Questi prodotti erano utilizzati per la fabbricazione di collane e bracciali venduti come prodotti di bigiotteria in violazione del codice del consumo, in quanto privi di qualsiasi indicazione relativa al produttore, all'importatore e al paese d'origine.Al responsabile dell'esercizio commerciale è stata applicata una sanzione fino a un massimo di 25.823 euro.