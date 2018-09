Sabato nei mercati di Campagna Amica a Sassari si festeggia le festa dei nonni

La terra è memoria storica e futuro, il collante intergenerazionale tra nonni e nipoti. Ed è per questo che Campagna Amica Nord Sardegna ha scelto i mercati dei contadini dell’Emiciclo e di Luna e Sole a Sassari per celebrare la festa dei nonni e farlo insieme al loro futuro, i nipotini.Una festa promossa in collaborazione con l’Unicef che sabato mattina vedrà impegnati i bambini in dei laboratori propedeutici a preparare i regali ai nonni, la loro guida nel conoscere il passato.Campagna Amica, il mercato in cui i prodotti portati da chi li ha coltivati, sono il simbolo della terra testimone storico, del saper fare e della cultura di un popolo e per questo luogo qualificato per questo incontro intergenerazionale in cui si celebra una figura fondamentale per ogni società.Sabato mattina, in entrambi i mercati, oltre alla presenza dei gazebo gialli con le eccellenze agroalimentari di stagione e a km0, ci saranno dei laboratori, “il giardino incantato di Campagna Amica”, promossi dal tutor del mercato, dove i bambini prepareranno con le proprie mani a contatto con la terra, una piantina che poi regaleranno al nonno e nonna, insieme all’attestato di “Nonni Meravigliosi”.Saranno presenti anche i banchetti dell’Unicef con i giocattoli, acquistando i quali si contribuirà ad aiutare i neonati a ricevere cure e assistenza medica.